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اخبار رياضية > حقيقة معاقبة النصر بسبب ملعب مواجهة تراكتور بدوري الأبطال
09/07/2021   5:53 م

حقيقة معاقبة النصر بسبب ملعب مواجهة تراكتور بدوري الأبطال

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كشفت مصادر، اليوم (الجمعة) حقيقة توقيع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقوبة إدارية على نادي النصر في حال لم يتجاوب مع طلبه في تحديد ملعب مباراة فريقه أمام تراكتور الإيراني ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ولن يتخذ الاتحاد الآسيوي وفقًا لـ”الاقتصادية” أنه لن لن يتخذ أي عقوبة إدارية بحق نادي النصر في حالة لم يتجاوب مع طلبه في تحديد الأرض المحايدة لاستضافة مواجهة فريقه أمام تراكتور، لكنه قد يتعرض لعقوبات مالية فقط تصل إلى 10 آلاف دولار وفقًا للائحة دوري أبطال آسيا.

وأضافت المصادر أن الاتحاد الآسيوي رفض طلب النصر واستقلال طهران الذي سيواجه الهلال، باستضافة المباراتين في الرياض وطهران.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نادي تراكتور يوم 13 سبتمبر المقبل، فيما يلتقي الهلال أمام استقلال طهران في دبي يوم 14 من الشهر ذاته.

حقيقة معاقبة النصر بسبب ملعب مواجهة تراكتور بدوري الأبطال

اخبار رياضية
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