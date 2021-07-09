نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الغذاء والدواء” الأمريكية ترد على طلب “فايزر” الترخيص بجرعة ثالثة من لقاح كورونا
09/07/2021   11:17 م

“الغذاء والدواء” الأمريكية ترد على طلب “فايزر” الترخيص بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

+ = -
963

ردت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على إعلان شركة فايزر نيتها طلب الترخيص بجرعة ثالثة من لقاح الشركة المضاد لكورونا، خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت الهيئة الأمريكية ومركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان مشترك إنهما تدرسان ما إذا كانت هناك حاجة أم لا لجرعة ثالثة من اللقاح، وإن الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معززة ثالثة حاليا.

وأوضحتا أنهما على استعداد لإعطاء جرعات معززة، في حال أظهر العلم أن هناك حاجة إليها وعندما يتأكد ذلك.

وكانت الشركة أعلنت أن الجرعة الثالثة ستُعطى في الولايات المتحدة وأوروبا، لتأمين حماية مناعية معززة لمن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” الأمريكية ترد على طلب “فايزر” الترخيص بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885163230.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.