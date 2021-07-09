“الغذاء والدواء” الأمريكية ترد على طلب “فايزر” الترخيص بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

ردت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على إعلان شركة فايزر نيتها طلب الترخيص بجرعة ثالثة من لقاح الشركة المضاد لكورونا، خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت الهيئة الأمريكية ومركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان مشترك إنهما تدرسان ما إذا كانت هناك حاجة أم لا لجرعة ثالثة من اللقاح، وإن الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معززة ثالثة حاليا.
وأوضحتا أنهما على استعداد لإعطاء جرعات معززة، في حال أظهر العلم أن هناك حاجة إليها وعندما يتأكد ذلك.
وكانت الشركة أعلنت أن الجرعة الثالثة ستُعطى في الولايات المتحدة وأوروبا، لتأمين حماية مناعية معززة لمن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا. وفق “أخبار 24”.