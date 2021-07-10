على رأسهم “السومة”.. 28 لاعبا يغادرون إلى معسكر الأهلي في تونس

أعلن المدير الفني للأهلي بيسنيك هاسي، قائمة فريقه المغادرة إلى المعسكر الرئيسي الذي ستحتضنه تونس خلال الفترة المقبلة، تأهباً للموسم الجديد 2021-2022.
واختار هاسي قائمة ضمت 28 لاعباً ليخوضوا المعسكر الخارجي، يتقدمهم السوري عمر السومة، والحارس محمد العويس، إضافة إلى المدافع البرازيلي دانكلير.
وتواجد في قائمة الأهلي كل من :
” عمر السومة، محمد العويس، دانكلير، أحمد كسار، ليوبومير فيجسا، ومحمد مجرشي، وياسر المسيليم، ومحمد الزبيدي، ومحمد خبراني، وعلي الأسمري، ومحمد المجحد، وفراس الغامدي، ونوح الموسى، وعبدالرحمن الصانبي، وإياد مدنى، وزياد الجهني، وهيثم عسيري، وسلمان المؤشر، ومعتز هوساوي، وفهد مجرتي، وريان حامد، ومناف أبو يابس، وهانى الصبياني، وعبدالله عبده، وحسن العلي، وألكسندر ميتريتا، وعثمان الحاج، وحسين المقهوي”. وفق “أخبار 24”.