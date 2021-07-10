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اخبار رياضية > الأخضر للناشئين يواصل تدريباته ضمن معسكره في مصر
10/07/2021   10:54 م

الأخضر للناشئين يواصل تدريباته ضمن معسكره في مصر

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واصل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مصر، والذي يمتد حتى السابع عشر من شهر يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وأدى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بمران الاستلام والتسليم الموجه، أعقبه مران التسديد وإنهاء الهجمة، لتختتم الحصة بمران تكتيكي.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023. وفق “أخبار 24”.

الأخضر للناشئين يواصل تدريباته ضمن معسكره في مصر

اخبار رياضية
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