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أخبار محلية > وكالة فيتش تعدّل التصنيف الائتماني للمملكة إلى “مستقر”.. و”الجدعان” يعلّق
15/07/2021   9:39 م

وكالة فيتش تعدّل التصنيف الائتماني للمملكة إلى “مستقر”.. و”الجدعان” يعلّق

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عدّلت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم (الخميس)، النظرة المستقبلية للمملكة إلى مستقرة، مشيرة إلى أن السعودية مستمرة في التزامها بضبط أوضاع المالية العامة.

وأبقت الوكالة التصنيف السيادي للمملكة عند المستوى “A” تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط، وعدم تأثرها بعوامل ضعف مؤشرات الحوكمة والاعتماد على عائدات النفط، فضلاً عن عدم تعرّض المملكة لصدمات جيوسياسية.

وتوقعت “فيتش” تقليص المملكة عجز الميزانية إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مشيرةً إلى تراجع البطالة بين السعوديين منذ 2020. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، علّق وزير المالية محمد الجدعان على تعديل الوكالة تصنيف المملكة الائتماني، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها خلال الـ 5 سنوات الماضية، والتي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.

وكالة فيتش تعدّل التصنيف الائتماني للمملكة إلى “مستقر”.. و”الجدعان” يعلّق

أخبار محلية
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