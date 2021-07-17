“أمن الحج”: ضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

ضبطت قوات أمن الحج 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.
وصرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة بحق المخالفين، بمبلغ 10 آلاف ريال عن كل واحد منهم.
وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة، الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة. وفق “أخبار 24”.