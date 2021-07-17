كشفت مجموعة STC عن سلسلة من التقنيات الخاصة بالروبوتات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن خطوات التحول الرقمي في المملكة.
ووفرت المجموعة ابتكارات حديثة في مجال الذكاء الاصطناعي وروبوتات مرتبطة بتقنيات الجيل الخامس لإثراء تجربة الحاج وتيسير أداء المناسك.
وأطلقت نوعين من الروبوتات، حيث يتميز الأول بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهو مزود بشاشة وكاميرا وميكروفون، بالإضافة إلى إمكانية التجول بين الحجاج والتحدث معهم والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الاستشارة والتوجيه، فضلًا عن تعزيز التواصل بين الأفراد في ظل إجراءات التباعد الجسدي.
ويمتاز الروبوت الثاني بخواص أمنية، مثل مراقبة ومتابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية في بيت الله الحرام، كما يمتلك قدرة على قياس درجة حرارة الإنسان وملاحظة مستويات الالتزام بارتداء الكمامة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توليه مهام تعقيم المكان وتطهيره، وذلك من خلال تشغيله عن بعد.
وفق “أخبار 24”.