شاهد.. أمطار غزيرة على الرياض والمحافظات التابعة لها تتسبب في جريان السيول

شهدت العاصمة الرياض اليوم (السبت) وبعض المحافظات التابعة لها، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط الرياح، مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من عدة أماكن مختلفة نشرها عدد من المهتمين، هطول الأمطار بغزارة على طريق الحاير في العاصمة وطريق الخرج الرياض وسيل وادي العين وحوطة بني تميم وشعيب السرحة جنوب تمرة، وعدد من الأودية.
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، والرياض، والربع الخالي، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
سيول السرحه تمره الساعه ٣ ظهرا
جنوب غرب السليل@aborashed16 pic.twitter.com/hIi2PqLOEj
— دوسر عبدالله بن نـادر🇸🇦 (@Dawser222) July 17, 2021
شعيب مصيدير شمال وادي العين
جنوب #الرياض
من الغالي عبدالمجيد آل عثمان @Aborashed745
السبت ٧ ذوالحجة ١٤٤٢
الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢١ pic.twitter.com/bFMEjwGnZK
— أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري (@Shabib1) July 17, 2021
أحد شلالات شعاب الحلوة بحوطة بني تميم عصر اليوم pic.twitter.com/2Vil4TCE3P
— بدر آل معدِّي (@BADR_TM) July 17, 2021
فيديو | #الرياض_الآن .. أمطار غزيرة على شمال منطقة الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/vr8p3J7LLs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2021
جنوب السليل عصر اليوم السبت pic.twitter.com/0WMtVpgoRF
— ماجد الماجد (@majeedxp) July 17, 2021