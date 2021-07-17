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أخبار المناطق > شاهد.. أمطار غزيرة على الرياض والمحافظات التابعة لها تتسبب في جريان السيول
17/07/2021   9:39 م

شاهد.. أمطار غزيرة على الرياض والمحافظات التابعة لها تتسبب في جريان السيول

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شهدت العاصمة الرياض اليوم (السبت) وبعض المحافظات التابعة لها، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط الرياح، مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من عدة أماكن مختلفة نشرها عدد من المهتمين، هطول الأمطار بغزارة على طريق الحاير في العاصمة وطريق الخرج الرياض وسيل وادي العين وحوطة بني تميم وشعيب السرحة جنوب تمرة، وعدد من الأودية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، والرياض، والربع الخالي، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمطار غزيرة على الرياض والمحافظات التابعة لها تتسبب في جريان السيول

أخبار المناطق
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