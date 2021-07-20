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أخبار محلية > “أمن الحج”: ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج وتغريم كل منهم 10 آلاف ريال
20/07/2021   6:12 م

“أمن الحج”: ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج وتغريم كل منهم 10 آلاف ريال

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ضبطت قوات أمن الحج 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.

وصرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10 آلاف ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، ومزدلفة، وعرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة. وفق “أخبار 24”.

“أمن الحج”: ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج وتغريم كل منهم 10 آلاف ريال

أخبار محلية
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