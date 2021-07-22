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أخبار المناطق > شرطة عسير تضبط مواطناً لإطلاقه النار على آخر إثر خلافهما على أفضلية السير
22/07/2021   9:51 ص

شرطة عسير تضبط مواطناً لإطلاقه النار على آخر إثر خلافهما على أفضلية السير

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ضبطت الجهات الأمنية مواطناً بعد إطلاقه النار على آخر إثر خلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على آخر، لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق في مركز خيبر الجنوب، نتج عنه تعرضه لإصابة طفيفة.

وأضاف أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة، مبيناً أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مستخدم أحد الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي لنشره معلومات غير صحيحة عن الحـادثة. وفق “أخبار 24”.

شرطة عسير تضبط مواطناً لإطلاقه النار على آخر إثر خلافهما على أفضلية السير

أخبار المناطق
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