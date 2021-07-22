“الحج والعمرة” ترصد مُخالفات بالوجبات المُقدمة للحجاج.. وتوضح الإجراء المُتخذ

أعلنت وزارة الحج والعمرة، رصد مخالفات في شأن الوجبات مُسبقة التحضير المُقدمة للحجاج، من خلال تقديم وجبات لا تتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في إعدادها وتقديمها.
وأوضحت الوزارة، أن المُخالفات تضمنت لجوء بعض الشركات إلى التعاقد مع مُقدمي خدمات الوجبات بجودة أقل مما تتطلبه تلك الاشتراطات المُتعاقد عليها وفق معايير ومواصفات عالية الجودة.
وشددت على أنه سيتم إيقاع الجزاءات المُقررة، بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الشأن بحق الشركات والمؤسسات حيال ما جرى من مُخالفات.
ونوهت إلى أنه جرى التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء لتكثيف جولاتها الرقابية التفتيشية على متعهدي الإعاشة وموردي الوجبات مُسبقة التحضير، مع تطبيق أقصى العقوبات في حالة المُخالفات.
ولفتت إلى أنه يجرى النظر في إعادة تقييم أوضاع الشركات والمؤسسات المُخالفة في ضوء مستوى خدماتها ومدى إمكانياتها من تصحيح أوضاعها، بما في ذلك إلغاء تصاريحها، من أجل ضمان رفع كفاءة الشركات وجودة أدائها وتقديمها الخدمات التي التزمت بها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار ضمان تقيد المؤسسات بما ينبغي الالتزام به من اشتراطات تنظيمية وصحية للمحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم، مع عدم التهاون بأي ترتيبات وتعليمات تهدف إلى إراحتهم وتيسير أدائهم مناسك الحج.