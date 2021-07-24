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أخبار محلية > المسند يحذر من خروج الأفاعي هذه الأيام بهذه الأماكن .. ويكشف خارطة أمطار اليوم الـ11 من “تروية”
24/07/2021   2:33 م

المسند يحذر من خروج الأفاعي هذه الأيام بهذه الأماكن .. ويكشف خارطة أمطار اليوم الـ11 من “تروية”

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حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، ‏من خروج الأفاعي من جحورها في مثل هذه الأيام، مع اشتداد ‏الحر والرطوبة، داعيُا الجميع لأخذ الحيطة والحذر ليلاً في ‏المزارع والبراري.‏

وأوضح المسند أن درجات الحرارة في أبها وخميس مشيط خلال ‏فترة الظهر، أبرد من وقت الفجر في مناطق، مكة والمدينة ‏والقصيم والرياض وحائل والجوف وتبوك والشرقية.‏

وتوقع في اليوم 11 من حالة التروية المطرية، أن تهطل ‏الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق، جازان وعسير ‏والباحة وقد تمتد ناحية نجران وأجزاء من الربع الخالي. وفق “أخبار 24”.

المسند يحذر من خروج الأفاعي هذه الأيام بهذه الأماكن .. ويكشف خارطة أمطار اليوم الـ11 من “تروية”

أخبار محلية
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