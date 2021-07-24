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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا
24/07/2021   11:43 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، لعضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ سعود بن راشد المعلا، في وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا.

وقال خادم الحرمين: “علمنا بنبأ وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا ـ رحمها الله ـ حرم الشيخ سلطان بن أحمد المعلا ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”. وفق “أخبار 24”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء مماثلة للشيخ سعود بن راشد المعلا، في وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا

أخبار محلية
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