احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الرابعة لمشروع السروات من نوع كورفيت “أفانتي 2200″، التي أطلق عليها رسمياً اسم سفينة جلالة الملك “جازان”، وذلك ضمن مراسم التعويم في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمملكة إسبانيا.
وقال قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، إن مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة، كما أن سفن المشروع تعتبر إضافة لتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنياً.
وأوضح الغفيلي أن سفن مشروع السروات تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم، وتُعَد إضافة جبارة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية.
وأضاف أنه سيتم تزويد سفينة جلالة الملك جازان وكل السفن الأخرى التابعـة لمشروع السروات بأول نظام إدارة معركة سعودي “100%” تحت اسـم “حـزم HAZEM” تم تطويره بأيدٍ وطنية وفريق عمل متكامل كجـزء مـن مهمـة شـركة “سـامي نافانتيـا” ضـمن مشـروع “أفـانتي 2200 “
وأعرب عن سروره لتعويم سفينة جلالة الملك “جازان”، مشيداً بالدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
وشارك في حفل التعويم قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام القين، وعدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية وكبار المسؤولين.
وفق “أخبار 24”.