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أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل يعلق على شكاوى الحجاج بشأن قصور بعض الخدمات
25/07/2021   8:17 ص

بالفيديو.. رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل يعلق على شكاوى الحجاج بشأن قصور بعض الخدمات

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قال رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، عبدالرحمن الحقباني، إن المجلس التزم مع وزارة الحج والعمرة عبر سنوات باللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء لقطاع حجاج الداخل، وكان هناك ارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أنه في حج هذا العام 1442هـ طُبقت بعض الإجراءات الجديدة بأن أوكلت مسؤولية النقل للنقابة العامة للسيارات، وأوكلت الإعاشة وما يتعلق بها لطائفة الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، معبراً عن تحفظ المجلس التنسيقي على ذلك الإسناد، الذي يحدث لأول مرة.

وأضاف أن اللائحة النظامية الصادرة عام 1426هـ نصّت على أن يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن النقل والإعاشة، وقد سُحبا من المجلس هذا العام، وكُلف بهما غيره، مبيناً عدم موافقة المجلس التنسيقي على ذلك، وأنه كان هناك بعض القصور في الخدمات. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل يعلق على شكاوى الحجاج بشأن قصور بعض الخدمات

أخبار محلية
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