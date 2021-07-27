“مُلّاك” يطلق خدمة “تحديث الصكوك” للوحدات ذات الملكية المشتركة.. وهذه الشروط المطلوبة

أعلن برنامج “ملاك”، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق خدمة “تحديث الصكوك” التي تهدف لتصحيح أوضاع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة وإصدار صكوك إلكترونية حديثة، وذلك ضمن سلسلة من الخدمات التي أطلقها البرنامج مؤخراً.
وأشار إلى أن خدمة “تحديث الصكوك” تمكّن أصحاب الصكوك القديمة للوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من التسجيل في البوابة الإلكترونية، وإنشاء جمعية ملاك وتصحيح أوضاعهم، وتوضيح نسبة التملك من الأجزاء المشتركة.
وأوضح أنها تمكّنهم من انتخاب رئيس للجمعية والتصويت لرسوم الاشتراكات والاستفادة من صفحة المجتمع، وذلك بعد إعادة الفرز وإصدار الصكوك الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه للاستفادة من الخدمة ينبغي التسجيل في منصة “ملاك” وإدخال رقم الصك القديم وإرفاق صورته، إضافة إلى الموافقة على إعادة الفرز، والقبول بالشروط والأحكام، مبيناً أن الخطوة الأولى تكمن في تقديم المالك للصك أو من يفوضه طلب تحديث صكوك جميع الوحدات العقارية في العقار الواحد في الملكية المشتركة.
وتتمثل الخطوة التالية في قيام المكتب الهندسي المعتمد بسحب بيانات الصكوك، وإعادة فرز الوحدات العقارية، عقب ذلك تصدر محاضر الفرز، وتنتهي العملية باستبدال الصك القديم وإصدار الصك الإلكتروني عن طريق وزارة العدل.