نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > استغرقت 8 ساعات ونصفاً.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني (صور)
29/07/2021   6:36 م

استغرقت 8 ساعات ونصفاً.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني (صور)

+ = -
1353

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم (الخميس)، نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني، التي أجريت اليوم إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

واستغرقت عملية فصل التوأم 8 ساعات ونصف الساعة، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وأُجريت العملية على 8 مراحل هي: (التخدير، ومنظار القسطرة، وتحضير الطفلة وتعقيمها، وتشريح الأطراف الطفيلية، وفصل الحوض، وترميم الجهاز البولي التناسلي، ومفاغرة الأمعاء، والترميم والإغلاق).

نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني

وفق “أخبار 24”.

استغرقت 8 ساعات ونصفاً.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني (صور)

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885166383.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.