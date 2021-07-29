استغرقت 8 ساعات ونصفاً.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني (صور)

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم (الخميس)، نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني، التي أجريت اليوم إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واستغرقت عملية فصل التوأم 8 ساعات ونصف الساعة، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
وأُجريت العملية على 8 مراحل هي: (التخدير، ومنظار القسطرة، وتحضير الطفلة وتعقيمها، وتشريح الأطراف الطفيلية، وفصل الحوض، وترميم الجهاز البولي التناسلي، ومفاغرة الأمعاء، والترميم والإغلاق).
فيديو | صورة جماعية للفريق الطبي بعد نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني في #الرياض #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/1uJGrXhl73
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2021
وفق “أخبار 24”.