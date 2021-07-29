“الربيعة”: عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني تسير أسرع من الخطة الموضوعة.. وحالتها مستقرة

أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة، أن عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني “عائشة” تسير أسرع من الخطة التي وضعت لها، وحالتها -ولله الحمد- مستقرة.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن العملية الآن بمرحلتها الخامسة، وهي فصل الحوض للجزء المتطفل وترميم الحوض للتوأم عائشة.
وحول البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، أوضح الربيعة أن البرنامج تجاوز عمره ثلاثة عقود، أُجري خلالها أكثر من خمسين عملية من هذا النوع، حيث أصبحت المملكة من أكثر دول العالم خبرة في هذا المجال.
وأكد أن هذه المسيرة تعكس اهتمام المملكة بالعمل الإنساني، إضافة إلى ريادتها في القطاع الصحي، مبيناً أن المملكة تعـد من أكبر الدول التي تقدم العمل الإنساني للعالم أجمع، دون الاكتراث لأي اختلافات في الجنس أو اللون أو العرق أو حدود أو سياسة، وهذه الرسالة موجودة أيضاً في برنامج فصل التوائم السيامية. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة تتصدر دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، حيث أجريت أول عملية فصل توأم سيامي بالمملكة عام 1990م، وتجاوزت حتى الآن 50 عملية.