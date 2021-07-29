“الحقيل”: نسعى لإنشاء مدن ذكية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

تحدّث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الخميس)، عن إسهامات الثورة الصناعية الرابعة في إفادة البنية التحتية السعودية وتسريع عملية الإنجاز.
وأوضح الحقيل، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني للمنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، أن الوزارة تسعى لإنشاء مدن ذكية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من خلال رقمنة الخدمات البلدية.
وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة ساهمت في خلق مفاهيم جديدة حول نمط الحياة وممارسة الأعمال، ما يدفع الوزارة نحو بناء نماذج عمل مبتكرة ومستدامة لإدارة تلك المدن الذكية الجديدة التي تعتمد أيضاً على وسائل الاتصال والنقل فائقة السرعة وتوحيد البيانات المركزية.
كما لفت إلى دور الثورة الصناعية الرابعة في تغيير مستقبل القطاع البلدي، حيث تدفع إلى رفع جودة الحياة، من خلال الانتقال إلى تصميم المدن والأحياء التي تحافظ على الحياة الطبيعية وتوفير الطاقة وحماية البيئة وتعزيز السلام والصحة العامة.
وتابع: وكذلك تمكين الاستثمارات في استخدام التقنية الحديثة وخلق الاستدامة المالية في تلك المدن بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي تحقّق في شراكة أمانة المدينة المنورة مع القطاع الخاص من خلال خصخصة الخدمات البلدية. وفق “أخبار 24”.
وبيّن الحقيل أهداف الوزارة الاستراتيجية للقطاع البلدي فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، من خلال تحسين القطاع البلدي كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وتشريع الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى توظيف الأدوات التقنية الذكية عبر استراتيجية التحول الرقمي وحوكمة البيانات من خلال منصة “بلدي” ومنصة “فرص”.
كلمة معالي @majedhogail وزير @saudimomra في افتتاح الجلسة الثانية بعنوان “بناء المدن الذكية” ضمن أعمال اليوم الثاني للمنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة. #منتدى_الصناعة_الرابعة #C4irKSA pic.twitter.com/O9gutpm3He
— C4IR KSA (@C4IR_KSA) July 29, 2021