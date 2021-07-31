“الإنذار المبكر” ينبه من أمطار رعدية وسحب ممطرة على عدد من المناطق.. وموجة حارة في الشرقية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، وسحب رعدية ممطرة وموجة حارة في الشرقية.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق عسير، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق عسير، ومكة المكرمة، والباحة، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وأشار إلى أن أبوعريش والدرب وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، وأبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل بمنطقة عسير، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محافظات الكامل وخليص بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات السليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض، ستشهد سحباً رعدية ممطرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
كما تشهد محافظات الجبيل والخفجي والدمام والنعيرية بالمنطقة الشرقية، موجة حارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.