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أخبار المناطق > إنقاذ 9 فلبينيين علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية في مكة
31/07/2021   4:49 م

إنقاذ 9 فلبينيين علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية في مكة

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تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة، من إنقاذ 9 مقيمين من الجنسية الفلبينية، علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه جرى تقديم المساعدة اللازمة لهم في الموقع.

إنقاذ 9 فلبينيين علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية في مكة

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