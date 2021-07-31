إنقاذ 9 فلبينيين علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية في مكة

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تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة، من إنقاذ 9 مقيمين من الجنسية الفلبينية، علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية.
وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه جرى تقديم المساعدة اللازمة لهم في الموقع.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج