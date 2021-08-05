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أخبار المناطق > شاهد.. مراحل تركيب التوربينات بمشروع دومة الجندل لتوليد طاقة الرياح
05/08/2021   8:25 ص

شاهد.. مراحل تركيب التوربينات بمشروع دومة الجندل لتوليد طاقة الرياح

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أظهرت لقطات مصوّرة مراحل تركيب توربينات الرياح بمشروع دومة الجندل لتوليد طاقة الرياح، والذي أعلنت وزارة الطاقة بدء التشغيل التجريبي لأولى توربيناته.

وعرضت اللقطات التي أذاعتها “العربية”، مراحل تشييد جسم التوربينات والعمل الجاري في محركاتها، كما ظهرت التوربينة قبل وبعد تركيب ألواحها حتى انتهاء مرحلة التشييد الكاملة.

جدير بالذكر أن وزارة الطاقة أعلنت أن يوم الـ 28 من شهر يوليو الماضي قد شهد بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة في المشروع، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مراحل تركيب التوربينات بمشروع دومة الجندل لتوليد طاقة الرياح

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