نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > تعود نشأتها لعصر ما قبل الميلاد.. تعرّف على آثار قريَّة التاريخية في منطقة تبوك
05/08/2021   8:25 ص

تعود نشأتها لعصر ما قبل الميلاد.. تعرّف على آثار قريَّة التاريخية في منطقة تبوك

+ = -
742

نشرت دارة الملك عبدالعزيز معلومات عن آثار قريَّة التاريخية في منطقة تبوك، والتي تعد شاهدةً على شغف الإنسان بالحضارة منذ فجر التاريخ.

وتعد قريَّة من الأماكن المهمة في شمال غرب المملكة، وتبعد عن تبوك 90 كيلومتراً شمالاً، وهي مستوطنة زراعية وسكنية يعود تاريخها للعصر الحجري الحديث، أي ما قبل 8 آلاف عام قبل الميلاد.

وتبلغ مساحتها 90 ألف متر مربع، وتتكون من بقايا أساسات لمبانٍ ومنشآت ووحدات معمارية وقنوات مائية، ويحيط بها سور مشيّد على ألواح حجرية، يقدر طوله بعشرة كيلومترات. وفق “أخبار 24”.

وتزخر قريَّة بالكسر الفخارية ويوجد بها منطقة أفران لصناعة الفخار وكهفان يستخرج منهما طين الفخار، ويوجد بالموقع كذلك بقايا معبد، ويظهر نظام موثق للري يعود لمطلع الألف الأول قبل الميلاد.

تعود نشأتها لعصر ما قبل الميلاد.. تعرّف على آثار قريَّة التاريخية في منطقة تبوك

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885167450.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.