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أخبار محلية > بالفيديو.. الخثلان: من البر بالأهل في هذه الأيام عدم المصافحة أو المعانقة
05/08/2021   8:25 ص

بالفيديو.. الخثلان: من البر بالأهل في هذه الأيام عدم المصافحة أو المعانقة

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أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الخثلان، أن من أوجه البر بالأهل في هذه الأيام والظروف التي نمر بها، عدم مصافحتهم ومعانقتهم.

وقال الخثلان خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الإنسان قد يقبل أباه أو أمه وهو حامل للفيروس دون أن يشعر، فيتسبب بإصابتهما بالعدوى وربما يتسبب في وفاتهما لكبر سنهما.

وأضاف أنه في ظل ظروف جائحة كورونا فإن من البر بالأهل والأبناء الاكتفاء بالسلام الشفهي، مؤكداً أن الواجب على الناس أن يعذر بعضهم بعضاً. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الخثلان: من البر بالأهل في هذه الأيام عدم المصافحة أو المعانقة

أخبار محلية
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