إلزام الجهات العامة بنقل السعوديين العاملين في قطاع التشغيل والصيانة للعقود الجديدة

ألزم دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة، الجهات العامة، بنقل جميع الموظفين السعوديين في العقد القائم إلى العقد الجديد، بعد موافقة الموظفين والمقاول القديم.
كما اشترط تسجيل وظائفهم ورواتبهم في العقد الجديد بحيث لا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي يتقاضونها في العقد السابق، مع ضمان معرفة المقاول الجديد بتلك التفاصيل وأخذها في الاعتبار عند تقديم عرضه للمنافسة على المشروع.
وألزم الدليل المقاولين بإدراج متطلبات الخطط التدريبية والتطويرية للموظفين السعوديين في كراسة المنافسة، وإدراج الخطط التدريبية والتطويرية بعد التوظيف في كراسة المنافسة، باستخدام عدة أساليب منها، التدريب أثناء العمل، والتدريب من محيط العمل، والتدريب المهني المتخصص.
كما ألزمهم بمتابعة أداء الموظفين والإشراف عليهم، وتقييمهم بشكل دوري، ومساعدتهم في تطوير مسارهم المهني. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، كان قد أصدر دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، لإيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب.
#فيديو | دليل توطين التشغيل والصيانة يُلزم الجهات العامة بنقل السعوديين العاملين في القطاع للعقود الجديدة.#توطين_التشغيل_والصيانة#واس_اقتصادي pic.twitter.com/mAHScyBjdO
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) August 5, 2021