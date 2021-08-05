“الفحص المهني” يضيف 6 اختصاصات جديدة للتحقق من امتلاك العاملين فيها المهارات اللازمة

أضاف برنامج الفحص المهني، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 6 اختصاصات جديدة تندرج تحتها 120 مهنة، ليصل إجمالي عدد المهن المستهدف إجراء الفحص المهني للعاملين فيها حتى الآن، إلى 225 مهنة حرفية تخصصية.
وشملت التخصصات الجديدة “التكييف، واللحام، ونجارة المباني، وميكانيكا السيارات، وكهرباء السيارات، والدهان”، ليرتفع بذلك عدد التخصصات التي تم تسجيلها إلى 8 من أصل 23 اختصاصا يندرج تحته 1099 مهنة حرفية تخصصية يستهدف تسجيلها بحلول بداية العام 2022.
ويستهدف برنامج الفحص المهني التأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة، عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، وذلك من خلال فحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، وفحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية، وسيتم إلزام المنشآت بإجراء الفحص في الاختصاصات الجديدة بدءًا من سبتمبر المقبل.
ودعا البرنامج المنشآت لحجز الاختبار للعمالة بمراكز الفحص من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، مشيراً إلى أن خطة إلزام المنشآت بالفحص المهني دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو الماضي، وستُطبق على المنشآت الكبيرة التي يعمل بها (500- 2999) عاملاً اعتبارًا من سبتمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.
كما ستُطبق بالمنشآت المتوسطة التي تضم (50- 499) عاملاً في شهر أكتوبر القادم، ثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملا في شهر نوفمبر، ثم المنشآت الصغيرة فئة (ب) التي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال، وذلك في بداية يناير 2022.