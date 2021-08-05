‏”رئاسة الحرمين”: انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج “ماجستير ‏الاعتدال”‏

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، انتهاء المقابلات الشخصية لمنسوبيها ومنسوباتها المتقدمين على برنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال.
وأوضحت الرئاسة أن مقابلات تمت من خلال 3 لجان، يترأسها وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية، الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، الأولى بمكة المكرمة في مكتبة الحرم المكي الشريف للرجال، والثانية بمقر وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والثالثة اللجنة النسائية.
وأكد الزهراني أن البرنامج يأتي ضمن عدة برامج علمية تقدمها الرئاسة لتطوير كوادرها البشرية، من خلال حصولهم على برامج التعليم العالي (الماجستير، والدكتوراه) من خلال الجامعات الوطنية والعالمية، لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.
وفق “أخبار 24”.