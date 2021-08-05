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أخبار محلية > ‏”رئاسة الحرمين”: انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج “ماجستير ‏الاعتدال”‏
05/08/2021   4:00 م

‏”رئاسة الحرمين”: انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج “ماجستير ‏الاعتدال”‏

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏انتهاء المقابلات الشخصية لمنسوبيها ومنسوباتها المتقدمين على ‏برنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال. ‏

وأوضحت الرئاسة أن مقابلات تمت من خلال 3 لجان، يترأسها وكيل الرئيس العام ‏للشؤون العلمية والفكرية، الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، الأولى ‏بمكة المكرمة في مكتبة الحرم المكي الشريف للرجال، والثانية بمقر ‏وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ‏والثالثة اللجنة النسائية‎.‎

وأكد الزهراني أن البرنامج يأتي ضمن عدة برامج علمية تقدمها ‏الرئاسة لتطوير كوادرها البشرية، من خلال حصولهم على برامج التعليم ‏العالي (الماجستير، والدكتوراه) من خلال الجامعات الوطنية والعالمية، ‏لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.‏

‏"رئاسة الحرمين": انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج "ماجستير ‏الاعتدال"‏

‏"رئاسة الحرمين": انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج "ماجستير ‏الاعتدال"‏

‏"رئاسة الحرمين": انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج "ماجستير ‏الاعتدال"‏

‏"رئاسة الحرمين": انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج "ماجستير ‏الاعتدال"‏

‏"رئاسة الحرمين": انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج "ماجستير ‏الاعتدال"‏

وفق “أخبار 24”.

‏”رئاسة الحرمين”: انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج “ماجستير ‏الاعتدال”‏

أخبار محلية
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