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اخبار رياضية > رحيل ميسي عن برشلونة يثير حملة تندر وسخرية من مراسل “بي إن سبورت”
06/08/2021   11:56 ص

رحيل ميسي عن برشلونة يثير حملة تندر وسخرية من مراسل “بي إن سبورت”

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أثار حديث مراسل قناة “بي إن سبورتس” في إسبانيا، أشرف بن عياد؛ الذي أكد من خلاله عدم رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مراسل “بي إن سبورتس” ظهر على شاشة القناة في مطلع يوليو المنصرم؛ وهو يتحدث بثقة ويؤكد أن ميسي باق في النادي الإسباني، مضيفاً أنه لن يجازف بمسيرته المهنية لينقل مثل هذا الخبر -الذي استقاه من 4 مصادر- دون أن يكون متيقناً من دقته.

وبعد تأكد رحيل ميسي، تداول ناشطون بموقع “تويتر” مقطع فيديو من اللقاء مع المراسل، وصوراً ومقاطع تعبيرية قصيرة تتضمن سخرية من الموقف الذي وضع فيه المراسل نفسه.

ونشر بن عياد تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، عبر فيها عن اعتذاره للمتابعين عن تأكيد خبر بقاء ميسي، مشيراً إلى أن “ميسي كان يريد الاستمرار مع برشلونة لكن لا اتفاق يُذكر”. وفق “أخبار 24”.

وكان نادي برشلونة أعلن مساء أمس (الخميس) رحيل نجمه وقائده ليونيل ميسي، ووجه له الشكر على كل ما قدمه من مسيرة تاريخية طوال السنوات الماضية.

وأوضح النادي أن اللاعب والنادي كان لديهما النية واتفقا بالفعل على تجديد التعاقد، لكن لوائح الدوري الإسباني بشأن هيكلة الرواتب منعت الأمر.

 

 

رحيل ميسي عن برشلونة يثير حملة تندر وسخرية من مراسل “بي إن سبورت”

اخبار رياضية
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