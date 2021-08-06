“الثقافة” تنظم فعالية “جداريات الخط العربي” في 10 مناطق بالمملكة

تنظّم وزارة الثقافة فعاليةً لرسم الجداريات بالخط العربي في 10 مناطق بالمملكة، وذلك حتى شهر يناير المقبل، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحت مظلة مبادرة “عام الخط العربي”.
وتأتي الفعالية انطلاقاً من حرص وزارة الثقافة على ابتكار أنشطة داعمة لمبادرة “عام الخط العربي” تعمل على تعزيز حضور الخط العربي وفنونه في المجتمع، وذلك باعتباره رمزاً للهوية الثقافية العربية، ومصدراً لإلهام الفنانين عبر التاريخ، وعنصراً أساسياً في تاريخ الحضارة العربية.
وتنطلق الفعالية بداية من مدينة عرعر في الحدود الشمالية، وتستمر فيها لمدة 3 أيام متواصلة، على أن تنتقل بعدها إلى مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وتليها منطقة تبوك، ثم منطقة القصيم، وتختتم المرحلة الأولى في مدينة أبها بمنطقة عسير، وتستكمل الفعالية مرحلتها الثانية في شهر سبتمبر بمنطقة الباحة، ثم منطقة حائل، والمدينة المنورة (العلا)، والأحساء، ثم منطقة جازان.
وتتضمن الفعالية رسم جدارية في كل منطقة بمشاركة خطاط من المنطقة ذاتها، وفنان غرافيتي في فضاءٍ مفتوح، ويشارك فيها الزوار من مختلف شرائح المجتمع المحلي، حيث يسهمون برسوماتهم وخطوطهم حتى يكتمل تنفيذ الجدارية.
وفق “أخبار 24”.