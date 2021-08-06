هل من شروط وقوع الطلاق علم الزوجة؟.. “الشثري” يجيب

رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أمس (الخميس)، على سؤال متصلة يتعلق بحكم الشرع في وقوع طلاق الزوجة دون علمها، مؤكدًا أنه لا يُشترط في وقوع الطلاق علم الزوجة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه كون الزوجة وأهلها لا يعلمون بالطلاق فهذا لا يمنع من وقوع الطلاق، مبينًا أنه إذا عادت المرأة إلى البيت وتراضت مع الزوج وأصلحا ما بينهما، فهذا الصلح بمثابة رجعة، وتعود إليه إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه عليهما إخطار الجهات الرسمية بوجود هذه الرجعة، لما قد يترتب على ذلك من آثار وحقوق.
هل من شروط وقوع الطلاق علم الزوجة؟.. الشيخ د. سعد الشثري
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 5, 2021