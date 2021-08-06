باعت منتجات إنارة مغشوشة.. “التجارة” تشهر بمالكة مؤسسة كهربائية في الأحساء

شهّرت وزارة التجارة، أمس (الخميس)، بمالكة مؤسسة تجارية متخصصة في الأدوات الصحية والكهربائية بمحافظة الأحساء، وذلك عقب صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وأوضحت أنه ضُبط بالمؤسسة 997 منتج إنارة مغشوشًا وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة معروضة للبيع.
وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية بالدمام فرضت غرامة مالية على المؤسسة المخالفة وقررت إغلاقها لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت على حماية وحفظ حقوق المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، مبينة أن النظام ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، مع التشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.