“الحج والعمرة” تحذر من الانسياق وراء المواقع المجهولة التي تزعم توفير التصاريح وتوضح موقف اصطحاب الأطفال داخل الحرم

استعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، بعض الآليات المتحكمة في أداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن الفئات العمرية من سن 18 عامًا وما فوقها هي المخوَّل لها استخراج التراخيص الخاصة بالعمرة من خلال تطبيق “اعتمرنا” أو “توكلنا”.
وفيما يتعلق بالمعتمرين القادمين من الخارج، أوضح سعيد عددًا من الضوابط الخاصة بذلك، حيث أكد أن أول الشروط هو استكمال جرعات اللقاح، وأن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو يزيد، بالإضافة إلى الالتزام بجميع اشتراطات اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات للمعتمرين القادمين من الخارج، سواء ما يتعلق بباقات النقل أو الإقامة أو الخدمات الأرضية المقدمة من هذه الشركات.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تقديم خدمات النقل من محطتي كدي وغرب الجمرات، وهي خدمة اختيارية متاحة عبر تطبيق “اعتمرنا” ويمكن دفع مقابلها إلكترونيا، نافيًا ما تردد بشأن عدم توفر خدمة نقل المعتمرين من “كدي”.
وشدد على أهمية الاعتماد على المنصات الرسمية لاستخراج تصاريح العمرة والصلاة، وعدم الانسياق وراء المواقع المجهولة التي تزعم توفير هذه التصاريح، كما أكد أهمية حضور المعتمرين خلال الفترة الزمنية المختارة للاستفادة من الخدمات المقدمة ومراعاة الطاقة التشغيلية والإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى إمكانية اصطحاب المعتمرين أطفالهم في الفنادق ومقرات الإقامة، ولكن من غير المسموح دخولهم إلى الحرم الشريف، وذلك لمراعاة الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، مؤكدًا أنه اعتبارًا من اليوم سيتم استقبال 60 ألف معتمر يوميًا و30 ألف مصل بالمسجد الحرام، وذلك خلال 6 فترات تشغيلية.
فيديو | متحدث وزارة الحج والعمرة: غير مسموح دخول الأطفال للحرم المكي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/4al1hmHJrH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 7, 2021