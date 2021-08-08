نجا السائق السعودي صالح السيف، من حادِث وشيك في رالي باها هنغاريا، وذلك بعد أن قام مجهول بفك مسامير إطارات مركبته.
وقال الكابتن صالح، إن هناك من قام بفك مسامير الإطارات أثناء وقوف سيارته في المواقف المغلقة، إذ انطلق الإطار بعيدا عن السيارة في بداية المرحلة، وتوقف بعد مسافة طويلة جداً عن المركبة، مشيراً إلى أن هذه طريقة “قذرة” لإيقاف المنافسين -بحسب قوله- كما أنها كانت من الممكن أن تتسبب في حادِث شنيع.
وأظهر مقطع فيديو نشره الكابتن صالح عبر حسابه على “تويتر”، انفلات إطار السيارة واندفاعه بقوة منها أثناء سيرها ما أدى إلى توقفها عن المسابقة.
وفق “أخبار 24”.