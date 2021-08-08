ماذا يجب أن نفعل عند سقوط الرضيع على رأسه؟

يحاول الأطفال اكتشاف العالم من حولهم، لكن هذا قد يعرضهم للخطر، ومن بين المخاطر التي قد يتعرضون إليها هي السقوط، ولا يعد السقوط في حد ذاته خطرًا، لكن هناك مضاعفات قد تنتج عن هذا السقوط، وهو ما يجب الانتباه إليه.
وفي هذا التقرير نستعرض ماذا يجب على الأم والأسرة فعله عقب سقوط الطفل، خاصة على الرأس، وهو ما يبدأ بالمراقبة وينتهي بالتحرك للمستشفى فورًا لتفادي المضاعفات.
ماذا نفعل بعد السقوط؟
إذا سقط طفلك على الأرض، فعليك مراقبته لـ 24 ساعة، إذا تعرض للقيء، أو انزعج من الأضواء والأصوات أو كانت لديه اضطرابات في الكلام أو الرؤية، أو تورمت جبهته أو رأسه، أو فقد توازنه عند المشي، بكى بكاءً متواصلًا دون توقف، وهذه هي الخطوة الأولى.
ينبغي أن يكون في منزلك حقيبة للإسعافات تحتوي على أدوات تطهير الجروح، تحسبًا لإصابته بجرح نازف، فعليك أولا تطهير الجرح، ثم طلب المساعدة من المستشفى.
احرصي على الحفاظ على هدوء طفلك، وهذا بتعاملك بهدوء مع الموقف، افحصيه برفق، وتأكدي من عدم وجود إصابات أو جروح أو كدمات، ولا تحركيه من مكانه حتى تطمئني على سلامته.
إذا كان طفلك يستطيع الكلام اسأليه بعض الأسئلة عما يشعر، أو اطلبي منه أن يحكي ماذا حدث، وراقبي طريقة كلامه، فهي تدل على أنه بحال جيدة، واطلبي منه أن يصافحك للتأكد من قدرته على تحريك أطرافه.
أيضًا، اطلبي منه أن يفتح ويغلق عينيه عدة مرات، إذا توقف طفلكِ عن البكاء واستجاب لكِ، فهذا يعني على الأرجح أنه بخير، ولم يتأذ من السقوط، لكن يجب عليكِ الاستمرار في متابعته طول اليوم، خاصة إذا كان قد سقط على رأسه.
أعراض ارتجاج المخ عند الأطفال
لا تختلف أعراض ارتجاج المخ عند الأطفال عن الكبار، لكن الرضع لا يستطيعون التعبير عما بهم، لذلك على الأسرة مراقبة تصرفات الطفل وبكائه ونومه لمدة 24 ساعة.
وتتمثل أعراض ارتجاج المخ في تغير درجة وضع الرضيع، ويمكن قياسها بمدى تعرفه على الأم، أو تغير نبرة بكائه وحدتها عن المعتاد، فإذا كان بكاؤه على شكل صراخ مستمر، أو يزداد تململه عن المعتاد أو العكس، أو أن حركته قلت بشكل ملحوظ، فهنا يمكن استشارة الطبيب. وفق “أخبار 24”.
أيضًا إذا فقد القدرة على تحريك ساقه أو ذراعه مثلًا، أو بدأ في القيء أو رفض الرضاعة، أو النوم في الـ24 ساعة التالية للسقوط بشكل غير معتاد ولساعات طويلة، ينبغي استشارة الطبيب على الفور، لكن يجب المحافظة على الهدوء فمعظم حالات ارتجاج المخ ليست خطرة.
علامات الخطر
هناك علامات تدق ناقوس الخطر، عند تعرض الرضيع للسقوط خاصة على منطقة الرأس، وهي فقدانه الوعي تمامًا ولو لدقيقة واحدة، أو القيء المستمر، مع تشنجات أو دونها، إضافة لحدوث نزيف أو خروج سائل شفاف من الأنف أو الأذن، وعند ملاحظة أي عرض من هذه الأعراض بعد السقوط، عليك التوجه مباشرة لأقرب مستشفى.