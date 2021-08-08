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اخبار رياضية > شاهد.. انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف
08/08/2021   1:53 م

شاهد.. انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

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انطلقت اليوم (الأحد) سباقات النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن؛ بميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

وأظهرت صور لحظة انطلاق الإبل المشاركة في السباق الذي يأتي تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وخصص المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن؛ جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، كما تم تخصيص مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

ويتنافس في المهرجان المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، حيث يبلغ مجموع أشواط المنافسات التمهيدية والنهائية 532 شوطاً. وفق “أخبار 24”.

وتنطلق المرحلة التمهيدية للمهرجان بـ320 شوطاً، وبمشاركة جميع الفئات العمرية للهجن، وتستمر لمدة 11 يوماً، يليها أشواط الماراثون وهي 8 أشواط، وتقام يوم الخميس 19 أغسطس، فيما تنطلق في 2 سبتمبر المرحلة النهائية بـ204 أشواط.

مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

شاهد.. انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

اخبار رياضية
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