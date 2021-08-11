“الصحة”: 3 أمور ستحدث للشخص إذا قرر الامتناع عن التدخين

أوضحت وزارة الصحة ما الذي يمكن أن يحدث للشخص المدخن إذا قرر الإقلاع عن التدخين، مشيرة إلى أن هناك 3 متغيرات سيشعر بها من يترك هذه العادة السيئة.
وأضافت الوزارة أنه في حال ترك عادة التدخين، سينعم الشخص بتنفس سليم، كما سينعم أيضاً بنوم مريح، بالإضافة إلى أنه سيحظى باستقلال عن الإدمان.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة شددت في الكثير من المناسبات والنشرات الصحية على ضرورة الابتعاد عن عادة التدخين لخطورتها على الصحة والمجتمع، لينعم الجميع في المملكة ببيئة صحية آمنة. وفق “أخبار 24”.
وش بيصير لو❗️#عش_بصحة pic.twitter.com/1ZBiKKAFFx
— عش بصحة (@LiveWellMOH) August 10, 2021