“فرحة وطرحة”.. متطوعات يطلقن مشروعاً لتجهيز العرائس المتعففات بلا مقابل في جدة

أطلقت مجموعة من الفتيات السعوديات مشروعاً إنسانياً، يقوم على تجهيز العرائس من الأسر المتعففة في محافظة جدة دون مقابل، وأيضاً تدريبهن وتأهيلهن لسوق العمل.
وقالت رئيسة قسم لجنة التنمية بأحياء شمال جدة وإحدى العاملات بالمشروع حسناء أحمد، إن الهدف من المشروع أن تجد العروس كل ما تحتاجه لليلة الزفاف، لدرجة تجعلها لا تحتاج الذهاب إلى السوق لشراء حاجياتها.
وأضافت حسناء في لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن المشروع انطلق عام 1436 هـ، ومنذ إطلاقه تم تجهيز أكثر من 2500 عروس ما بين مواطنات ومقيمات من خلال 400 متطوعة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على تجهيز العروس بل تجهيز والدتها أيضاً، بحيث تساعدها في الحصول على فستان لتحضر به عرس ابنتها، ويكون أيضاً بشكل مجاني.
ولفتت إلى أن المشروع يخدم العرائس بعد الزواج بتقديم دورات تدريبية وتأهيلية لتنمية مهاراتهن لإيجاد مصدر دخل لهن بعد الزواج، وتعليمهن بعض الحرف كصنع الشوكولاتة وتنسيق الورد وتلميع الإكسسوارات.
فيديو | متطوعات في #جدة يجهزّن أكثر من 2500 عروسة للزفاف بلا مقابل#الراصد pic.twitter.com/Kxaq2pyFwc
— الراصد (@alraasd) August 11, 2021