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اخبار رياضية > تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الأولى
15/08/2021   4:19 م

تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الأولى

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أسدل الستار مساء السبت، على منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراة فوز الهلال على نظيره الطائي بهدف دون رد.

وبعد انتهاء الجولة الأولى، احتل فريق النصر صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويليه الاتفاق في الوصافة، فيما جاء فريق الهلال بالمركز الرابع.وفق “أخبار 24”.

وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الأولى كالتالي:

1- النصر: 3 نقاط

2- الاتفاق: 3 نقاط

3- أبها: 3 نقاط

4- الهلال: 3 نقاط

5- الرائد: 3 نقاط

6- الفيحاء: 3 نقاط

7- التعاون: نقطة واحدة

8- الحزم: نقطة واحدة

9- الأهلي: نقطة واحدة

10- الفيصلي: نقطة واحدة

11- الشباب: دون نقاط

12- الباطن: دون نقاط

13- الاتحاد: دون نقاط

14- الفتح: دون نقاط

15- الطائي: دون نقاط

16- ضمك: دون نقاط

تعرّف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الأولى

اخبار رياضية
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