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اخبار رياضية > 5 أرقام ضمن أبرز ملامح الجولة الأولى لدوري المحترفين
15/08/2021   4:19 م

5 أرقام ضمن أبرز ملامح الجولة الأولى لدوري المحترفين

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انتهت منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس السبت، بعدما لُعبت 8 مباريات، انتهت 6 منها بالفوز، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، ولم يخسر أصحاب الأرض “المستضيف” في هذه الجولة أي مباراة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري بـ 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن “الاتفاق، أبها، الهلال، الرائد، والفيحاء”.

وزار لاعبو الفرق الشباك خلال الجولة بمعدل 22 هدفا، كان النصيب الأكبر للنصر برباعية في مرمى ضمك، والأكثرية في تعادل الحزم والتعاون 3-3.

وخلت الجولة الأولى لدوري المحترفين من بطاقة حمراء، فيما حصدت الأندية 31 بطاقة صفراء، كان نصيب أبها والأهلي والباطن لكل منها 3 بطاقات صفراء أكثر الفرق حصولًا على ذلك. وفق “أخبار 24”.

وحافظ 3 فرق من الجولة بـ”كلين شيت”، حيث حافظ أحمد الحربي حارس الرائد، فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء، وعبدالله المعيوف حارس الهلال على شباكهم نظيفة في الجولة.

واحتسب الحكام خلال الجولة الأولى 4 ركلات جزاء لكل من النصر، الشباب، أبها، وضمك جميعها سجلت.

ويتصدر سباق الهدافين بعد نهاية الجولة الأولى كل من اللاعب عبدالله السالم مهاجم الاتفاق، وتوامبا محترف التعاون بواقع هدفين لكل منهما.

5 أرقام ضمن أبرز ملامح الجولة الأولى لدوري المحترفين

اخبار رياضية
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