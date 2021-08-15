أعلنت وزارة الحج والعمرة، وصول أولى طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، وذلك عقب التعليق المؤقت كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضحت أن استقبال ضيوف الرحمن جاء وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وتأتي مرحلة قبول طلبات معتمري الخارج تدريجيًّا، بعد أن تم فتح المجال أمام الراغبين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لأداء المناسك، فيما تعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تسهيل قدوم المعتمرين من الخارج، وتحديث قائمة الدول المسموح بالقدوم المباشر منها حسب المنحى الصحي في بلد المعتمر.
وأكّد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنه تم استقبال المعتمرين الواصلين إلى المملكة من مختلف الدول، وتقديم كافة الخدمات المختلفة لهم.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية الخاصة، والتي من أهمها إرفاق المعتمرين القادمين من خارج المملكة لشهادة استكمال جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، والمصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي، التي تحددها شركات الطيران الناقلة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن جميع شركات ومؤسسات العمرة السعودية، سخّرت كافة استعداداتها منذ وقت مبكر لخدمة معتمري الخارج، وتفانيها في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.