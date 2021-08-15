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أخبار محلية > قائد “القوات الجوية” يكرم طيارًا حقق ثاني أعلى معدل ساعات طيران في منظومة “التايفون” عالميًا
15/08/2021   7:39 م

قائد “القوات الجوية” يكرم طيارًا حقق ثاني أعلى معدل ساعات طيران في منظومة “التايفون” عالميًا

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كرم قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، الرائد الطيار علي القرني، وذلك لتسجيله 2.5 ألف ساعة طيران على منظومة طائرات “التايفون”.

واستطاع “القرني” تحقيق ثاني أعلى معدل ساعات طيران بمنظومة “التايفون” على مستوى العالم، ومُنح خلال التكريم “نوط الإتقان” -للمرة الثانية- ودرع القوات الجوية وشهادة شكر وتقدير.

وتعد “التايفون” من الطائرات القتالية متعددة المهام، ذات محركين، وبقدرة عالية على المناورة، ودخلت حيز الخدمة لأول مرة في 8 أبريل 2003 في ألمانيا، وصممت بتكوين جناح دلتا ليعطيها مزيجًا من خفة الحركة وقدرات تخفي، وزودت بأنظمة طيران متقدمة.

قائد "القوات الجوية" يكرم طيارًا حقق ثاني أعلى معدل ساعات طيران في منظومة "التايفون" عالميًا

وفق “أخبار 24”.

قائد “القوات الجوية” يكرم طيارًا حقق ثاني أعلى معدل ساعات طيران في منظومة “التايفون” عالميًا

أخبار محلية
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