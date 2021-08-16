‏هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء توافر عدد من الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات إدارية وفنية، لافتة إلى أن التقديم متاح حتى الـ26 من أغسطس الجاري.
وأوضحت الهيئة أن الوظائف المطلوبة، شملت، اختصاصي أول هندسي بإدارة التوزيع، وكذلك بالتدقيق والمتابعة، وباحث أول محتوى إعلامي، ومراجعة داخلية، واتصالات.
وأشارت إلى احتياجها كذلك لاختصاصي أول مشاريع بالشؤون الاقتصادية، ومطور تطبيقات وأمن سيبراني، واستشاري هندسي، واختصاصي أول هندسي (أكواد) واختصاصي شؤون مستهلكين، حيث يتم التقديم من خلال الرابط. وفق “أخبار 24”.