“التعليم”: صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم.
وجاءت الموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي الجديد في ضوء ما تمت دراسته في اللجان العليا، وذلك وفقاً للترتيبات التالية:
أولاً: فيما يخص التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتعليم العام للفئات العمرية 12 عاماً فأكثر؛ فإنه يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات للمرافق التعليمية، مع توجيه وزارة الصحة بتوفير كميات كافية من اللقاحات، وتوفير اللقاح لكل مَن لم يجده، وذلك من خلال موقع يسجل فيه لهذا الغرض، وأن يستكمل ذلك قبل يوم الأحد الموافق 22 / 8 / 2021م.
ثانياً: قيام وزارة الصحة بتسجيل مواعيد لأخذ اللقاح آلياً للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاح ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر.
ثالثاً: ما يخص التعليم العام للفئة العمرية الأقل من 12 عاماً؛ فإنه يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين في المرافق التعليمية، وتعود الدراسة الحضورية بدءاً من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى 70% من السكان، أو تاريخ 30 / 10 / 2021م، أيهما أسبق.
رابعاً: قيام هيئة الصحة العامة بتبليغ وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما تراه من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لعودة الدراسة الحضورية لتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت وزارة التعليم أنها ستقوم بالمتابعة مع كل الجهات المعنية لسرعة إنفاذ ما قضى به التوجيه الكريم، والتعميم على جميع إدارات التعليم بالترتيبات اللازمة لذلك، مؤكدة ضرورة المبادرة للحصول على جرعتين من اللقاح لعودة الدراسة حضورياً.