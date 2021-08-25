أظهرت قوات الطوارئ الخاصة، احترافية عالية ومستوى عالياً من التنظيم، خلال إجراءات غسل الكعبة المشرفة أمس الأول (الإثنين).
وبدا في مقطع فيديو متداول تفاصيل تنفيذ الخطة المحكمة، التي وضعتها قوات الطوارئ لتنظيم وتأمين عملية غسل الكعبة التي تشرف بها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح الفيديو التحركات الدقيقة والمنظمة لأفراد القوة المكلفة بالمهمة، منذ لحظة دخولهم إلى صحن المطاف، وتطويق الكعبة المشرفة وإخلاء جزء من المطاف، وتسهيل إدخال الأدوات المستخدمة في الغسل، ودخول الأمير خالد الفيصل والمسؤولين برئاسة الحرمين لتنفيذ عملية الغسل.
يذكر أن أمير مكة قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أن غسل الكعبة المشرفة يأتي اتباعًا لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ إجلالاً وتعظيماً لحرمتها ومكانتها وقداستها.
وفق “أخبار 24”.