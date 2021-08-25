موقع مصري: القاهرة والرياض تعتزمان التقدم بملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030

قال موقع إخباري مصري إن مصر تعتزم التقدم رسميًا بملف مشترك مع السعودية، لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2030، وسيتم الكشف عن تفاصيل هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وذكر موقع “القاهرة 24” إن مصر تسعى لتشكيل لجنة مشتركة لإعداد ملف تنظيم بطولة كأس العالم بالتنسيق مع المملكة، وسيتم الإعلان عن هذا الملف في الفترة المقبلة فور موافقة البلدين عليه.
وسيكون من أبرز المتواجدين في هذه اللجنة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، هاني أبو ريدة، فيما لم يكشف بعد عن أي أسماء أخرى ستتضمنها اللجنة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، أكد في وقت سابق أن بلاده تستهدف تنظيم كأس العالم 2030، وذلك ضمن خطتها للتنمية المستدامة.