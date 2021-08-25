“شرطة مكة”: القبض على شخص نشر محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة لأبنائه

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على شخص بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة لأبنائه.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص، حيث إن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أنه مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر.
وأضاف أن التحريات الأولية أكدت أن ما نشره الشخص ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة، لافتاً إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.