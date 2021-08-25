“النصر” يُخطر وكيل “العبيد” بالبحث عن نادٍ جديد

أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي النصر قد أبلغ وكيل لاعب فريقه عبدالرحمن العبيد بالبحث لموكله عن نادِ آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت المصادر، وفقًا لـ “عكاظ”، إلى أن إدارة النصر ترى أن اللاعب لم يُقدم ما كان منتظرًا منه مع الفريق منذ انضمامه مطلع عام 2018.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن وكيل اللاعب قد عرضه على ناديي الاتحاد والاتفاق للتوقيع مع أحدهما فور نهاية عقده.
وينتهي عقد العبيد مطلع العام المقبل 2022 بعدما قضى 4 سنوات مع فريق النصر ولم يثبت لإدارة ناديه قدرته على الاستمرار.