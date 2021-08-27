فقد مواطن ثلاثيني في الرياض.. وذووه يناشدون البحث عنه

تواصل أسرة “خالد قيسي” من منطقة الرياض، لليوم الرابع على التوالي، البحث عن مفقودها، الذي غادر المنزل مساء الثلاثاء الماضي، دون أن يعرف أحد من ذويه أين ذهب.
وقال “إبراهيم”، شقيق المفقود لـ”أخبار 24” إن “خالد شايع محمد قيسي”، البالغ من العمر 30 عامًا، غادر منزل أسرته بحي ضاحية لبن غرب الرياض، عند الساعة الثانية ظهرًا، ولم يعد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية.
وأوضح شقيقه أن “خالد” كان يرتدي “تشيرت” أحمر و”بنطالا” رصاصيا، مبينًا أنه سبق وأن تغيب قبل 5 أشهر عن المنزل لمدة يوم كامل ثم عاد لهم.
وأضاف أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية ولا يزال البحث جاريًا عنه، مناشدًا الجميع مساعدتهم في عملية البحث عن مفقودهم.
ودعا شقيقه مَن يتوصل إلى مفقودهم أو لأي معلومة قد تدلّ على مكانه للتواصل معهم على الأرقام التالية (0551128651 – 0544492979 )، أو تبليغ أقرب مركز شرطة.