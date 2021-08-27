رونالدو يغادر تدريبات يوفنتوس وأنباء عن اقترابه من مانشستر سيتي

غادر المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقر تدريبات فريقه يوفنتوس، صباح اليوم (الجمعة)، بعدما ودّع زملاءه، حيث وافق الفريق الإيطالي على رحيله خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
ورصدت كاميرات المصورين رونالدو وهو يغادر تدريبات يوفنتوس، فيما أكدت تقارير إعلامية أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع وكيله البرتغالي جورجي منديش يقضي برحيل رونالدو مقابل حصول النادي على تعويض مقابل انتقاله.
ويرتبط رونالدو بعقد مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2022، لكنه طلب الرحيل، حيث تربطه تقارير إعلامية بنادي مانشستر سيتي، الذي لم يتقدم حتى اللحظة بعرض رسمي ليوفنتوس لضم النجم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات. وفق “أخبار 24”.
لكن وسائل إعلام إنجليزية أفادت بأن رونالدو قريب من مانشستر سيتي، وأنه سيوقع عقداً لمدة عامين، حيث يتقاضى 15 مليون يورو عن الموسم الواحد.