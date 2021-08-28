تقرير يوضح السيارات الممنوع استيرادها إلى المملكة

أوضح تقرير السيارات التي يُمنع على الأشخاص استيرادها إلى المملكة، ومنها سيارات السالفج، والمركبات المستعملة التي تعرضت لأضرار خطيرة.
وبيّن التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية”، أن السيارات التي يمنع استيرادها تضم أيضاً، السيارات المستخدمة لأغراض السلطات الأمنية، والتاكسي أو الأجرة، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق أو تصادم أو حوادث انقلاب، والسيارات معدلة المقود، أو السيارات التي تستخدم وقوداً غير ملائم لنوع الوقود المستخدم محلياً.
وكشف عن أبرز الحيل المستخدمة في السيارات المستعملة وتشمل فصل الإضاءة التحذيرية الموجودة في لوحة العداد، وإعادة طلاء هيكل السيارة لإخفاء القص والتعديل، وكذلك استخدام مواد خاصة لإخفاء عيوب الطلاء. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الحيل تضمنت أيضاً تبديل أرقام وحروف هيكل السيارة، ووضع قطعة معدنية بين المحاور والهيكل لضبط توازن السيارة، وأخيراً التلاعب بعداد الكيلومترات.
فيديو | تعرّف على السيارات الممنوع استيرادها إلى #المملكة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/zNBKDeJXYZ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 27, 2021